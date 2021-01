ufficiale Atletico Madrid, Saponijc va in prestito al Cadice per giocare con continuità

Ivan Šaponjić lascia l'Atlético Madrid e firma per il cadice. L'attaccante serbo, 23 anni, non ha praticamente trovato spazio in questa stagione e si trasferisce in Andalusia in prestito secco fino al termine della stagione.