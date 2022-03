ufficiale Shakhtar Donetsk, ceduto Maycon: il centrocampista torna al Corinthians

Attraverso i propri canali ufficiali, lo Shakhtar Donetsk ha reso noto di aver ceduto fino al termine dell'anno solare il centrocampista Maycon de Andrade Barberan. Il 24enne torna al Corinthians, club in cui è cresciuto e che lasciò nell'estate 2018 per trasferirsi proprio in Ucraina.