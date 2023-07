ufficiale 'Souvenir dall'Austria' per lo Strasburgo: dallo Sturm Graz ecco Emegha

Ancora un colpo per il nuovo Strasburgo di Patrick Vieira, che in questi minuti ha annunciato l'acquisto a titolo definitivo di Emanuel Emegha, attaccante olandese con origini nigeriane che arriva dallo Sturm Graz per circa 12 milioni di euro. Emegha firma un quinquennale e sbarca in Ligue 1, dopo le ottime cose fatte vedere in Austria.

Emegha era stato scelto dallo Sturm Graz per sostituire Hojlund solo un anno fa e, dopo i 10 gol segnati, aveva attirato l'interesse anche di squadre italiane come Milan e Roma. Ma con i rossoneri che hanno virato su Okafor e la Roma che segue altri profili, a vincere la corsa è stato lo Strasburgo.