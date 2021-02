È ufficiale l'acquisto da parte dello Spartak Mosca dell'attaccante Quincy Promes dall'Ajax. Il club olandese ha confermato anche il prezzo del cartellino del calciatore: 8,5 milioni di parte fissa che potranno diventare 11 grazie ai bonus.

Quincy Promes returns to put on Spartak kit again 🔴⚪️

Antokha, we've been waiting for you! And we even 'hacked' Moscow before your return 💥pic.twitter.com/rRPwZiYHNI

— FC Spartak Moscow (@fcsm_eng) February 24, 2021