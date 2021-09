Il St Mirren ha annunciato di aver trovato l'accordo fino a fine stagione con il terzino classe '96 Matt Millar che si era svincolato dal Newcastle Jets, club di massima serie australiana.

St Mirren Football Club is delighted to announce the signing of Matt Millar on a deal until the end of the season subject to international clearance.https://t.co/72JxbNJGim pic.twitter.com/p5sKHTdYwu

— St Mirren FC (@saintmirrenfc) September 7, 2021