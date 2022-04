UFFICIALE: Tottenham, Skipp si lega agli Spurs fino al 2027

Il Tottenham rende noto il rinnovo fino al 2027 di Oliver Skipp. Il centrocampista, 21 anni, ha giocato in questa stagione 28 partite.

✍️ We are delighted to announce that Oliver Skipp has signed a new contract with the Club that will run until 2027.

Congratulations, Skippy! 👏

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) April 20, 2022