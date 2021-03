ufficiale Universidad Catolica, torna il nazionale cileno Gutierrez

Gradito ritorno all'Universidad Catolica. La squadra di Gustavo Poyet ha riaccolto dopo otto anni Felipe Gutierrez (30), centrocampista appena svincolato dal Kansas City. Un lungo giro che lo ha visto impegnato con Twente, Betis Siviglia ed Internacional di Porto Alegre. Contratto biennale.

Gutierrez ha alle spalle una consistente frequentazione della nazionale cilena, con cui ha disputato i Mondiali 2014.

Queste le sue prime parole al sito ufficiale del club vincitore degli ultimi tre campionati: "È un sogno tornare a casa. Molte volte è complicato da determinate circostanze, ma fortunatamente abbiamo raggiunto un ottimo accordo per tutti. Ringrazio la società per avermi dato l'opportunità di far parte del club. Sento la massima energia per tornare qui, riguadagnare il mio livello ed essere un giocatore importante per l'Universidad Católica, come lo ero un tempo. Sono pronto a continuare sulla stessa linea, per proseguire a vincere titoli che è ciò che il club si aspetta e desidera dai nuovi rinforzi. Daremo il 100% per continuare a vincere e raggiungere cose importanti a livello internazionale. Arrivo con la massima determinazione per formare qualcosa di importante quest'anno".