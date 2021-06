ufficiale Ural, si svincola il norvegese Strandberg, visto anche in Italia

Il difensore centrale Stefan Strandberg (30) non rinnoverà il contratto con i russi dell'Ural. La decisione è arrivata in queste ore, con il norvegese che lascerà il club a nemmeno un anno dal suo arrivo. Nazionale scandinavo, Strandberg è passato anche per l'Italia, precisamente al Trapani, con il quale ha disputato 12 partite in serie B nella stagione 19/20.