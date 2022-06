Nuova avventura nella prossima stagione, che segna anche un momentaneo ritorno in patria, per Ki-Jana Hoever. Il terzino classe 2002 del Wolverhampton sarà infatti un nuovo giocatore del PSV Eindhoven a partire dal 1° luglio. La squadra del nuovo allenatore Van Nistelrooy lo accoglie con la formula del prestito.

