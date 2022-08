ufficiale Verdu annuncia il ritiro dal calcio giocato. L'ex Fiorentina dice basta a 39 anni

Joan Verdu dice basta e si ritira dal calcio giocato all'età di 39 anni. Reduce dalla tappa nell'Hospitalet, il centrocampista catalano, che in carriera ha anche un transito non indimenticabile nella Fiorentina, ha annunciato la sua decisione tramite una lettera d'addio: "Per ogni calciatore affrontare questo momento e prendere la decisione è difficile, ma è arrivato il tempo di farlo. Spero di aver restituito in qualche modo a chiunque si sia divertito vedermi giocare tutto ciò che il calcio mi ha dato".