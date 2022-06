ufficiale Villarreal, dopo nove anni è addio con Asenjo. Il portiere non rinnoverà

Dopo nove anni si separano le strade di Sergio Asenjo e del Villarreal. Il portiere spagnolo saluta il club di cui è diventato recordman di presenze, con 258 gare, e annuncia il mancato rinnovo di contratto. Dopo quasi dieci anni, dunque, si chiude la parentesi con il Submarino Amarillo per l'ex portiere dell'Atletico Madrid.

“È ora di salutarsi, non riesco a trovare le parole per definire quanto sono stato felice in questa che considero casa mia. Guardando indietro, ho molti ricordi indimenticabili. Dall'interno ho avuto la fortuna di vedere quanto è cresciuto questo club in questi nove anni, tutte le sfide vinte insieme, coronate dal primo titolo della nostra storia. Ogni partita in questo stadio è stata davvero speciale. Sono stato fortunato e ripeterei questa volta che ho vissuto a Villlarreal un migliaio di volte. Sai benissimo cosa sei stato per me, sempre nel bene e nel male, per questo non voglio partire senza salutarti e ringraziarti. Sarò sempre uno dei tuoi, sempre intraprendente”, le parole di addio del portiere.