ufficiale Villarreal, il talento Morlanes torna a casa. Giocherà con il Submarino Amarillo

Il Villarreal ha annunciato di aver riaccolto a casa il talentuoso centrocampista Manu Morlanes reduce da un'ottima stagione all'Almeria. Il classe '99 era stato acquistato dal club in cui aveva giocato in prestito, ma il Villarreal ha deciso di far valere l'opzione per il controriscatto del cartellino del giovane centrocampista.