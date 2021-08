Bojan Krkic vola in Giappone. L'attaccante spagnolo, cresciuto nel Barcellona e transitato anche in Italia, con avventure poco fortunate alla Roma e al Milan, raggiunge Andrés Iniesta al Vissel Kobe. 30 anni, Bojan era svincolato dal 1° gennaio dopo aver giocato al Montreal. Il club nipponico nell'ultima settimana aveva perfezionato anche gli acquisti di Yoshinori Muto e Yuya Osako.

All set for a new destination!

Really excited by this amazing professional and personal opportunity.

Thank you for your trust, @visselkobe!

Can't wait to start this new challenge. 💪🏻⚽️ pic.twitter.com/yDerirqZhk

— Bojan Krkic (@BoKrkic) August 9, 2021