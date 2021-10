Arriva anche l’ufficialità dello sbarco di Claudio Ranieri al Watford. Il club londinese di proprietà della famiglia Pozzo ha diramato la nota pochi istanti fa. Per il tecnico Roma, fino allo scorso 30 giugno sulla panchina della Sampdoria, accordo biennale con gli Hornets.

🤝 Watford FC is delighted to confirm the appointment of Claudio Ranieri as the club’s new Head Coach.

Welcome to Watford, Claudio! 💛

— Watford Football Club (@WatfordFC) October 4, 2021