ufficiale West Ham, il miliardario Kretinsky entra nel club. Acquisite il 27% delle azioni

Nuovo innesto in società. Il West Ham, attraverso una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, fa sapere che il gruppo di investimento ceco 1980 Holdings ha completato l'acquisizione del 27% delle quote del club. Il magnate Daniel Křetínský, in qualità di presidente di 1980 Holdings, e il suo collega Pavel Horský, diventano membri del consiglio di amministrazione di WH Holding Ltd.