ufficiale Young Boys, arriva il rinnovo di bomber Itten. Firma fino al 2027

vedi letture

Lo Young Boys ha annunciato di aver rinnovato il contratto di Cedric Itten fino al 30 giugno 2027: "L'attaccante 26enne è uno dei nostri migliori giocatori, il cui valore per la squadra si riflette anche nei gol realizzati. Da quando Itten si è trasferito dai Glasgow Rangers a Berna nel luglio 2022, ha segnato 30 gol e fornito 13 assist in 54 partite. Finora in questa stagione ha messo a segno 7 gol e 1 assist dopo 15 presenze ufficiali .L'attaccante ha anche segnato 5 gol in 11 partite con la Nazionale svizzera".

Il direttore sportivo dell'YB Steve von Bergen si dice felice di poter contare su Cedric Itten in futuro. "È fantastico che Cedric sia sotto contratto con noi, un attaccante della nazionale svizzera. Negli ultimi anni ha dimostrato le sue qualità ai massimi livelli e incarna i nostri valori".

Cedric Itten ha dichiarato: “Il prolungamento del contratto è un altro segno dell'apprezzamento che ricevo dal club. Sono molto felice di continuare sulla strada che abbiamo scelto con la squadra e il club. Ha significato molto per me vincere il campionato e la coppa con lo Young Boys la scorsa stagione. Abbiamo anche obiettivi alti in tutte le competizioni in questa stagione che vogliamo raggiungere insieme”.