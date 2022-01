È durata solo sei mesi l'avventura di Cedric Itten al Greuther Furth. L'attaccante svizzero, 25 anni, ha fatto rientro ai Rangers che ne detengono il cartellino. La sua esperienza in Bundesliga si chiude con 12 presenze e 2 reti.

#RangersFC can today announce that Cedric Itten has been recalled to the club from German Bundesliga club Greuther Furth.

