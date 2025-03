Ufficiale Un altro argentino alla corte di Messi: l'Inter Miami ingaggia Baltasar Rodriguez

Un nuovo argentino alla corte di Javier Mascherano e Lionel Messi. L'Inter Miami ha annunciato di aver ingaggiato Baltasar Luis Gallego Rodríguez, trequartista classe 2003.

Ecco il comunicato ufficiale: "L'Inter Miami CF annuncia l'ingaggio del centrocampista Baltasar Rodríguez in prestito dal club di prima divisione argentino Racing Club de Avellaneda fino alla stagione 2025 della Major League Soccer (MLS), con un'opzione per rendere il trasferimento permanente al termine del prestito. Il centrocampista rafforza la rosa della squadra in attesa del visto P-1 e dell'International Transfer Certificate (ITC).

Rodríguez arriva al Club con una preziosa esperienza nella sua giovane carriera, avendo vinto i titoli CONMEBOL Copa Sudamericana 2024 e CONMEBOL Recopa Sudamericana 2025, mentre in precedenza ha gareggiato anche nella storica CONMEBOL Copa Libertadores. Ha anche giocato per la nazionale argentina Under-23 al torneo preolimpico CONMEBOL 2024 sotto la guida dell'attuale allenatore dell'Inter Miami, Javier Mascherano.

Rodríguez, 21 anni, si unisce all'Inter Miami dalla squadra argentina Racing Club de Avellaneda, dove si è sviluppato come giocatore del settore giovanile prima di debuttare per la prima squadra nel 2023. Il centrocampista si è successivamente affermato come un giocatore importante per il Racing, collezionando 69 presenze in tutte le competizioni e contribuendo con sette gol e quattro assist. In particolare, ha aiutato il club a vincere il titolo della Copa Sudamericana 2024, giocando in otto partite e registrando un gol e due assist nel percorso verso la vittoria dei campioni, e il titolo CONMEBOL Recopa Sudamericana 2025. Inoltre, durante il suo periodo con il Racing, Rodríguez ha condiviso il campo nove volte insieme al nuovo compagno di squadra dell'Inter Miami Tomás Avilés.

Originario di Monte Hermoso, Argentina, vanta anche esperienza internazionale nella sua giovane carriera. Rodríguez ha rappresentato l'Argentina a livello U-23, gareggiando con la squadra al torneo preolimpico CONMEBOL 2024 sotto la direzione di Mascherano. Rodríguez ha fatto cinque apparizioni nel torneo, segnando un gol, mentre la nazionale U-23 dell'Argentina si è qualificata per i Giochi olimpici di Parigi 2024. In particolare, Rodríguez è stato schierato insieme ai nuovi compagni di squadra dell'Inter Miami Gonzalo Luján, Federico Redondo e Rocco Ríos Novo nella squadra dell'Argentina per il torneo preolimpico CONMEBOL".