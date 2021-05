Un autogol storico per Reguilon: è il millesimo della Premier. Il primo nel 1992

Quello realizzato ieri da Sergio Reguilon , oltre a essere clamoroso, è anche un autogol storico: è il millesimo nella storia della Premier League, a 10.483 giorni di distanza dal primo, realizzato nell'agosto del 1992 da Mark Crossley.

1000 - Sergio Reguilón's own-goal was the 1000th scored in Premier League history, 10,483 days after Mark Crossley netted the very first back in August 1992 for Nottingham Forest. Poetic. #TOTAVL pic.twitter.com/PX4egOWGiw

— OptaJoe (@OptaJoe) May 19, 2021