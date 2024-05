Ufficiale Un brasiliano per i Rangers: dal Fluminense arriva il terzino Jeftè

Jefté Vital da Silva Dias, semplicemente conosciuto come Jefté, è un nuovo giocatore dei Rangers. Il club di Glasgow lo ha annunciato sui propri canali ufficiali: il terzino sinistro brasiliano, 20 anni, firma un contratto di 4 anni.

Jefté ha "assaggiato" il calcio europeo in questa stagione, trascorsa con i ciprioti dell'Apoel Nicosia. Adesso lascia il Fluminense - società in cui è cresciuto - a titolo definitivo e si trasferisce in Scozia.