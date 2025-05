Ufficiale Un ex Empoli vola in Svizzera. Samuel Mraz al Servette dopo i 16 gol in Polonia

vedi letture

Primo trasferimento estivo per il Servette. Il club svizzero ha annunciato l'ingaggio di Samuel Mráz: l'attaccante arriva dalla Polonia, e precisamente dal Motor Lublin, e aveva il contratto in scadenza.

Questo l'annuncio: "L'attaccante della nazionale slovacca si è rapidamente distinto come uno degli attaccanti più promettenti del suo paese, in particolare concludendo come capocannoniere del campionato la stagione 2017-2018 con il suo club, l'MSK Žilina. Il suo viaggio lo portò poi in Italia (dove ha vestito le maglie di Empoli, Spezia e Crotone, ndr), Danimarca, Polonia e Spagna. Arriva da una stagione straordinaria nell'Ekstraklasa polacca, dove ha segnato 16 gol e fornito 4 assist in 34 partite giocate con il Motor Lublin.

Grazie al suo fiuto per il gol, alle sue eccellenti capacità nel colpo di testa e alla sua grande mobilità, Samuel Mráz è arrivato per rafforzare il reparto offensivo del Grenat. Indosserà la maglia numero 90 con i colori del Servette e ha firmato un contratto di due anni. Tutta la squadra del Servette FC dà il benvenuto al suo nuovo attaccante e non vede l'ora di rivederlo alla ripresa degli allenamenti il ​​24 giugno a Crans-Montana".