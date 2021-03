Under 21, Carnesecchi: "Punto prezioso, possiamo giocarcela con chiunque"

Le parole di Carnesecchi dopo Spagna-Italia 0-0.

Sullo 0-0 ottenuto dall’Italia contro lo Spagna ci sono i guantoni di Marco Carnesecchi, che ha commentato il match ai microfoni di Rai Sport.

L’Italia anche oggi ha superato le difficoltà, cogliendo uno 0-0 molto prezioso.

“Uno 0-0 importante. Per come si era messa la partita, portare a casa il risultato era molto difficile. Loro sono una squadra forte, noi lo siamo altrettanto e quando vestiamo questa maglia abbiamo una spinta in più”.

Perché tutto questo nervosismo, visto che avete finito in nove come l’altra sera?

“Partite del genere portano molto nervosismo perché sono molto sentite. Ci si gioca una fase finale dell’europeo, che per molti ragazzi sarebbe un bel traguardo. Detto questo, è il direttore di gara che decide cosa è giusto e cosa no”.

Chi è stato secondo lei il migliore degli azzurri?

“Oggi dico l’Italia nel suo insieme, compresi i giocatori in panchina che non sono entrati e lo staff. Siamo forti, compatti e molto rognosi da affrontare”.

Si è esaltato quelle parate nel finale.

“Sono state due parate che danno importanza a quello che avevamo fatto per 90 minuti, tenendo botta e non mollando mai. E’ giusto pensare innanzitutto alla prestazione della squadra”.

Il fatto di aver pareggiato con i campioni in carica mi sembra abbastanza.

“Sicuramente la partita oggi era molto tosta. C’era molta tensione, però eravamo carichi e siamo consapevoli nei propri mezzi. Cerchiamo sempre di dimostrare quello che sappiamo fare”.

Una battuta finale su Nicolato.

“Il mister è da anni che dimostra quello che sa fare e che sa tirare fuori. I complimenti sono sempre pochi, per uno che ha ottenuto risultati come il Mondiale e l’Europeo Under 19”.