United, Maguire assicura: "Quest'estate dobbiamo comprare bene. Serve rosa più ampia"

Harry Maguire e il Manchester United andranno avanti insieme, ancora, fino al 2027. E il club di Premier League, stipulato il rinnovo con il difensore inglese di 33 anni, ha deciso di riservarsi la possibilità di estendere l'accordo eventualmente di altri 12 mesi giunti alla scadenza. All'Old Trafford ormai dal 2019, il giocatore però non vede l'ora di affrontare nuove avvincenti sfide con la squadra in mano a Michael Carrick, nella speranza di tornare a giocare la Champions League la prossima stagione.

Si deciderà tutto in questo scorcio finale di stagione, nel frattempo in vista dell'estate Maguire ha confidato sensazioni positive circa il calciomercato che verrà operato dalla società: "Voglio sempre far parte di una rosa che sento possa competere. Il mercato è andato bene l'anno scorso, abbiamo inserito giocatori di alto livello che ci hanno aiutato", ha detto il centrale inglese, visto che l'obiettivo nel medio termine è di colmare il gap attuale con Arsenal e Manchester City su tutte. Bryan Mbeumo, Matheus Cunha, Benjamin Sesko e Senne Lammens infatti hanno portato gli effetti desiderati dopo buchi nell'acqua nel mercato in entrata.

"Penso che questa sarà un'estate importante, dobbiamo comprare davvero bene. Ovviamente c'è anche da prendere una decisione importante sull'allenatore, ma dal punto di vista del mercato si tratta di portare dentro i giocatori giusti", ha spiegato Maguire. "Quest'anno deve essere un anno di svolta perché non siamo in Europa; finiremo la stagione con 40 partite giocate, e l'anno prossimo avremo sicuramente bisogno di una rosa più ampia".