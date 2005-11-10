Ufficiale Niente Tedesco per il Monchengladbach, in panchina sarà confermato Polanski

Niente Domenico Tedesco per il Borussia Monchengladbach. Il club tedesco ha infatti deciso di proseguire con Eugen Polanski in panchina, allenatore (legato al club fino al 2028) che era stato nominato lo scorso settembre ad interim, venendo promosso dalla seconda squadra, per poi essere confermato fino a fine stagione. A confermarlo è stato il direttore sportivo del club Rouven Schroeder in conferenza stampa spiegando che la scelta del polacco non è stata un azzardo, ma annunciando anche cambiamenti nello staff dopo una stagione chiusa con la salvezza.

“Eugen è stato coinvolto nell'analisi della stagione in ogni fase. Si è dimostrato molto autocritico e ha anche fornito molti suggerimenti per il miglioramento. È importante ricordare che Eugen è un giovane allenatore di Bundesliga e ogni tecnico da qualche parte deve pure iniziare. Ha accettato le critiche e le situazioni difficili, non lamentandosi dei problemi legati agli infortuni, e ha acquisito esperienza importante per il futuro. - sono le parole del ds dei Fohlen - Ha già superato diverse sfide alla prima esperienza in questo campionato, pur senza aver potuto costruire qualcosa da zero, ha gestito tante situazioni di forte pressione in un momento non facile e ha raggiunto l’obiettivo”.

“Ora vogliamo dare a Eugen l’opportunità di una preparazione precampionato per mettere in pratica le sue idee. - questa la conferma di Schroeder - Stiamo attualmente costruendo la squadra per la nuova stagione e i trasferimenti finora effettuati stanno già generando grande entusiasmo in vista della prossima annata. Costruiremo uno staff tecnico rinnovato attorno a Eugen e vogliamo introdurre nuove idee. Affronteremo la sfida insieme”.