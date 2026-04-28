Maguire incensa Mainoo: "Fortissimo, ora deve solo continuare a lavorare duro"

Harry Maguire è convinto: Kobbie Mainoo sta esprimendo il miglior calcio della sua carriera da quando Michael Carrick lo ha reintegrato stabilmente nelle rotazioni dei Red Devils. Il difensore centrale del Manchester United, ai microfoni di MUTV, ha incensato il compagno di squadra, definendolo il migliore in campo già nella recente trasferta contro il Chelsea e confermando le ottime impressioni dopo l'ultima prova magistrale.

La svolta di Mainoo: 21 anni e le chiavi del centrocampo in tasca

"Stasera ha coperto ogni centimetro di campo, è stato incredibile", ha dichiarato Maguire, sottolineando la crescita esponenziale del giovane mediano. Secondo il veterano inglese, Mainoo sta finalmente trovando la propria dimensione, mettendo in mostra un repertorio tecnico che stupisce per maturità e completezza. Nonostante i soli 21 anni, il talento cresciuto nell'Academy sembra aver già preso in mano le chiavi del centrocampo di Old Trafford con una naturalezza disarmante.

L'elogio di Maguire si è concluso con un monito paterno volto a preservare il futuro del gioiello United: "Deve continuare a lavorare sodo e a eseguire i fondamentali con precisione". Per il centrale, Mainoo ha tutto il potenziale per diventare una colonna portante della storia del club, a patto di mantenere quella fame di miglioramento che lo sta distinguendo. E dopo una cessione praticamente fatta con Amorim in panchina, ora si parla di rinnovo e di un ruolo di crescente importanza nella squadra.