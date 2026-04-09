Da Onana ad Antony, Maguire certo: "Per molti giocatori è troppo grande lo United. Lo vedo"

Negli ultimi 13 anni, dalla conquista dell'ultimo titolo di Premier League, il Manchester United ha spesso sbagliato gli acquisti sul mercato. Da De Ligt a Zirkzee, prima ancora Antony e Andre Onana, ingaggi multimilionari che si sono rivelati dei flop clamorosi all'Old Trafford. Harry Maguire, difensore dei Red Devils, ha visto nei suoi sette anni di militanza cosa sia accaduto in questo senso e ha provato a spiegare il perché di questi fallimenti.

"Vedo molti giocatori arrivare in questo club e, francamente, è semplicemente troppo grande per loro", ha raccontato il 33enne, dalle parole riprese da ESPN. "Gli occhi addosso, lo scrutinio, l'analisi... per ogni gol subito c'è un colpevole. Ci saranno ex giocatori che ne parleranno. È parte integrante del giocare per questa squadra". Oggi però la situazione allo United è di rinascita, con Michael Carrick la squadra sta vivendo una nuova vita ed è al terzo posto in classifica di Premier League. In piena zona Champions.

Centrata l'Europa, dunque, in estate il club inglese dovrà operare un mercato degno di nota per allargare e potenziare al tempo stesso la rosa. "Se guardo alla prossima stagione, penso che dovremo essere in quella fascia di merito in cui, se azzecchiamo il mercato e tutto resta positivo da qui a fine campionato continuando a seguire questa parabola, non ci sarà limite a ciò che potremo raggiungere", ha detto Maguire. Quindi lo United potrebbe anche pensare di lottare già per il titolo.

"Dobbiamo essere in lizza per vincere i grandi trofei", rimarca il messaggio il centrale inglese, fresco di rinnovo. "Siamo in una posizione di forza, abbiamo vissuto mesi fantastici con l'allenatore e sento che la rosa stia iniziando a sembrare qualcosa di solido. Ma questa estate sarà importante, davvero, davvero importante. Abbiamo bisogno di più giocatori, di maggiore qualità e di elementi che entrino nell'undici titolare", il messaggio lanciato alla società circa le manovre estive. "Poi, quando tutto si incastrerà, vedremo a che punto saremo all'inizio del campionato".