Ufficiale "United or nothing": Bruno Fernandes rinnova, resterà con i Red Devils fino al 2027

Una notizia attesa da tempo, finalmente è arrivata l'ufficialità. Bruno Miguel Borges Fernandes ha rinnovato il suo contratto con il Manchester United. Il 29enne portoghese ha firmato fino al 30 giugno 2027.

Cresciuto nel Boavista, il trequartista classe 1994 si appresta a vivere la quinta stagione con la maglia dei Red Devils, dove approdò nel gennaio del 2020. In precedenza aveva lungamente militato in Italia: il Novara lo prese nel 2012, poi ha vestito anche le maglie di Udinese e Sampdoria, prima di tornare in patria e giocare con lo Sporting CP dal 2017 fino alla partenza per l'Inghilterra.