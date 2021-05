Valencia-Barcellona 2-3, le pagelle: Messi divino, Cillessen tiene a galla i suoi

Le pagelle di Valencia-Barcellona, gara terminata 2-3 per i catalani.

VALENCIA-BARCELLONA 2-3

Marcatori: 50’ Gabriel Paulista (V),58’ rig. Messi (B), 63’ Griezmann (B), 69’ Messi (B), 83’ Soler (V)

VALENCIA

Cillessen 7 – Fa quello che può per tenere a galla il Valencia, parando un rigore a Messi e respingendo il colpo di testa di De Jong su cui poi arriva la rete di Griezmann. Decisivo anche nel primo tempo su Araujo.

Correia 5 – In difficoltà nel duello con Jordi Alba, oltre che poco incisivo nel momento in cui prova a spingere sulla destra. Ha un’occasione nella ripresa, ma la spreca.

Gabriel Paulista 7 – Più volte sollecitato dagli attaccanti avversari, erige un muro davanti a Cillessen e non cala mai d’attenzione. Nella ripresa firma l’illusorio vantaggio immolandosi anche sul tentativo di Pedri con la palla poi ribadita in gol da Messi.

Guillamon 6,5 – Imperioso nella protezione dell’area di rigore, con diversi palloni salvati a pochi passi da Cillessen. Più in sofferenza nella seconda frazione di gioco. (Dal 79’ Gameiro s.v.)

Lato 5,5 – In una partita con tante cose buone a livello difensivo, pesa il fallo di mano che porta al rigore sbagliato e poi ribadito in gol da Messi. (Dal 64’ Diakhaby 6 – Entra in un momento critico del match, con il Valencia che ha preso due gol nel giro di pochi minuti)

Gaya 5,5 – Soffre in fase di contenimento le continue discese di Dest, provando però la conclusione in una delle sue poche sortite offensive.

Soler 6,5 – Partita di grande sostanza nella zona nevralgica del campo, in cui cerca in più occasioni di soffocare il possesso palla dei catalani. Nel finale firma un gran gol, che regala qualche minuto di speranza al Valencia.

Wass 5,5 – Tra i meno in evidenza nella formazione di Javi Gracia, fatica ad emergere in entrambe le fasi per il contributo che dovrebbe dare in mediana.

Racic 6 – Oltre ad aiutare la difesa a contenere le offensive blaugrana, si propone anche in avanti andando alla conclusione. (Dal 79’ Oliva s.v.)

Maxi Gomez 5 – Serata difficile, con pochi rifornimenti dai compagni. Fatica ad emergere anche quando il Valencia si spinge in avanti.

Guedes 5,5 – Come il compagno di reparto, vive una partita in cui sono rarissimi i palloni arrivati zona offensiva. Sfiora il gol una sola volta, ad inizio ripresa.

BARCELLONA

Ter Stegen 5,5 – Non è nella sua migliore serata, cadendo goffamente sull’angolo che porta al gol di Gabriel Paulista e facendosi sorprendere sul bolide da fuori di Soler.

Araujo 6,5 – Difende l’area senza grossi problemi, andando anche vicino al gol. Qualche patema in più dopo l’intervallo.

Piqué 6 – In una buona gara sul piano difensivo, da segnalare qualche amnesia all’inizio del secondo tempo.

Lenglet 5,5 – Il meno attento della difesa blaugrana, si perde Gabriel Paulista in occasione del vantaggio.

Dest 6 – Accompagna con continuità l’azione offensiva, mettendo in mezzo qualche pallone invitante. (Dal 75’ Sergi Roberto s.v.)

Pedri 6,5 – Sempre nel vivo dell’azione blaugrana, sfiora il gol nell’azione che porta al pareggio di Messi. (Dal 75’ Moriba s.v.)

Busquets 6 – Dirige la manovra senza essere pressato troppo dagli avversari, rifornendo i compagni con precisione e continuità.

De Jong 6,5 – Conferisce la consueta qualità alle azioni d’attacco dei catalani, in una delle quali svetta di testa e costringe alla respinta corta Cillessen quando poi segna Griezmann.

Jordi Alba 6,5 – Stravince il duello con Correia, fornendo ai compagni dei palloni interessanti ma non sempre sfruttati a dovere.

Messi 8 – Nel momento più difficile, emerge il fuoriclasse che trascina i compagni. Pareggia i conti dopo aver sbagliato un rigore e firma la seconda rete di giornata con una magistrale punizione.

Griezmann 7 – Dopo un primo tempo in cui viene limitato dalla difesa avversaria, nella ripresa contribuisce alla vittoria con la rete dell’1-2.