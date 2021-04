Valladolid, Gonzalez: "Rigore solare per fallo di Jordi Alba, il rosso a Plano severo"

Arrabbiato per l'arbitraggio subito, il tecnico del Valladolid Sergio Gonzalez analizza con amarezza la sconfitta patita per mano del Barcellona in conferenza stampa: "Il Valladolid gioca nello stesso campionato del Barcellona e merita che l'arbitro vada a vedere il VAR. Se poi non è fallo di mano lo accettiamo, così come il cartellino rosso ma io chiedo all'arbitro di prendere una decisione perché sia certo al 100%, perché tutti noi ci giochiamo molto. Il tocco di mano di Alba è solare, il cartellino rosso a Oscar Plano è molto severo. Abbiamo comunque giocato una grande partita, arrivando da una settimana difficile. Abbiamo messo in campo l'anima e mostrato che la squadra ci tiene a restare nella Liga".