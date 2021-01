Verratti carica il PSG in vista del Classique: "Partita diversa, significa tanto per i tifosi"

Domani sera la Francia calcistica si fermerà per il Classique. Paris Saint-Germain e Olympique Marsiglia si affronteranno per il Trophée des Champions, ovvero la Supercoppa di Francia; un titolo che le due squadre vogliono vincere, come ha sottolineato Marco Verratti al sito ufficiale dei capitolini: "Fin dai primi giorni in cui sono arrivato, mi hanno spiegato la rivalità con il Marsiglia. È qualcosa di importante per tutti nel club e cerchiamo di trasmetterlo ai nuovi acquisti. È una partita diversa, con un significato profondo per i tifosi. I Siamo una famiglia, ecco perché dobbiamo sempre dare un po' di più quando giochiamo con il Marsiglia, e quando indossiamo questa maglia la rivalità assume tutto il suo significato. Bisognerà mantenere la calma, pensare alla partita e impegnarsi per ottenere questo primo trofeo stagionale".