VIDEO - Ansia Verratti, Pochettino: "Aspettiamo gli esami, voglio essere ottimista"

Ansia Verratti, Pochettino: "Aspettiamo gli esami, voglio essere ottimista"

Ansia e paura per Marco Verratti, che nel corso di un allenamento con il PSG si è fermato per un infortunio che potrebbe essere serio. Come ha comunicato il club francese, il centrocampista italiano ha rimediato una contusione al ginocchio destro con distensione del legamento laterale interno e nelle prossime ore verranno effettuati esami strumentali. Dell'infortunio del talento abruzzese ha parlato in conferenza stampa anche il tecnico dei parigini Mauricio Pochettino, parso un po' preoccupato per le condizioni del numero 6: "Finché non si effettuano gli esami e non capiamo quale sia il problema non possiamo dire nulla" - ha spiegato il tecnico argentino. - "Nei prossimi giorni avremo un quadro più chiaro dei problemi di Marco. Voglio essere ottimista e spero di riaverlo il prima possibile ma senza l'esito degli non esami non posso dare nessuna risposta. Non sei l'unico a chiedertelo, ce lo domandiamo anche noi".