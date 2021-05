VIDEO - Il Chelsea rimanda il titolo del City, Tuchel: "Impatto psicologico grandioso"

Anticipo di finale di Champions ad Ethihad, dove il Manchester City di Guardiola spreca il primo match point per laurearsi campione d'Inghilterra, perdendo per 2-1 contro il Chelsea di Thomas Tuchel. Dopo il vantaggio di Sterling, il City spreca un rigore in maniera incredibile con Aguero, e il Chelsea prima con Ziyech trova il pareggio, poi, nel recupero, la vince con Marcos Alonso. Soddisfatto il tecnico tedesco, che in conferenza stampa spiega i motivi della vittoria dei londinesi: "Siamo stati fortunati a tornare in partita presto e non essere sotto per due a zero. Non smetterò mai di dire che in ogni partita serve un po' di fortuna e a noi è capitato nella ripresa. Questa è una grandissima vittoria con una grande reazione e una fantastica prova di squadra nel secondo tempo. Avevamo un giorno in meno per recuperare dopo un grosso dispendio di energie mentali contro il Real Madrid. L'impatto psicologico è stato grandioso, davvero una fantastica reazione da parte dei ragazzi".