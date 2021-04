VIDEO - LaLiga, Barcellona-Getafe 5-2. È ancora Messi show: gol e highlights

vedi letture

Il Barcellona resta sulla scia di Atlético e Real Madrid, grazie al successo per 5-2 contro il Getafe. Grande protagonista, manco a dirlo, Lionel Messi autore di una doppietta. In gol anche Araujo e Griezmann su rigore per i catalani, Unal dal dischetto per gli azulones. E anche due autoreti, una per parte, di Chakla e Lenglet. Questa la classifica riguardante la volata al titolo: Atlético 73, Real Madrid 80, Barcellona (una partita in meno) 78. Getafe che deve stare attento, la zona retrocessione è distante solo 4 punti.