VIDEO - Liverpool, Klopp: "Il rigore? Chiedete all'arbitro, se subentra il VAR c'è un dubbio"

Il tecnico del Liverpool Jurgen Klopp è intervenuto in conferenza stampa dopo la sfida con l'Everton: "Credo sia ingiusto chiedermi del rigore dell'Everton. Tutti me lo hanno chiesto, vuol dire che il rigore non doveva essere concesso. Volevo parlare con l'arbitro dopo le prime due interviste, ma era già andato via. Vorrei capire cosa ha visto. Se subentra il VAR vuol dire che c'è un dubbio. Ci ha messo un solo secondo a decidere, evidentemente ha visto qualcosa che gli altri non avevano notato".