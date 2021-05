VIDEO - Messi fa 30 ma non basta. Il Barcellona è fuori dalla corsa al titolo

Il Barcellona perde in casa col Celta Vigo e abbandona definitivamente la corsa al titolo. Non basta l'ennesimo gol di Lionel Messi che sale a quota 30 e vincerà per l'ottava volta la classifica marcatori de LaLiga. Celta che sta chiudendo nel migliore dei modi la stagione: per i galiziani quinto successo consecutivo. Di seguito gol e highlights: