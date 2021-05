VIDEO - Newcastle-Arsenal 0-2, Aubameyang guarisce dalla malaria e segna al suo ritorno

L'Arsenal ha vinto 2-0 a Newcastle, in una gara che però difficilmente riuscirà a rimettere i Gunners in carreggiata per l'Europa. Sorpasso su Aston Villa (una gara in meno) e Leeds United ma comunque nono posto in Premier League e zona Conference League occupata dal Liverpool (che deve recuperare una partita) dista 5 punti. Tutte le speranze, in definitiva, sono riposte in questa Europa League che vede gli uomini di Arteta costretti a battere il Villarreal, vincente nella partita d'andata per 2-1. Newcastle che è quartultimo in classifica e che non riesce a chiudere il discorso salvezza, anche se il vantaggio di 9 punti sul Fulham, quando mancano quattro giornate alla fine, è piuttosto rassicurante. Di seguito gol e highlights: