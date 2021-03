VIDEO - OM-OL 1-1, Milik: un gol per il compleanno, Paqueta espulso. Gol e highlights

In attesa di Jorge Sampaoli, il Marsiglia trova il pareggio contro il Lione nella gara che ha chiuso il 27° turno di Ligue 1. Apre Toko Ekambi al 21' da azione partita da Paqueta e rifinita da un tacco di Aouar, pari di Milik su calcio di rigore. Il polacco si regala per i suoi 27 anni il primo gol al "Vélodrome" e il secondo da quando è all'OM. Massima punizione concessa per un mani in area di Paqueta. Il brasiliano si farà espellere al 70' per somma di ammonizioni. L'1-1 finale non soddisfa nessuno, con il Marsiglia ancora distante da una posizione che può garantire l'Europa e il Lione che scivola al terzo posto, scavalcato dal Paris Saint-Germain e ora a -3 dal Lille capolista. Di seguito i gol e gli highlights della partita: