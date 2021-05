VIDEO - Poker del Lione al Lorient e terzo posto: a segno anche Paquetà

Non sbaglia il Lione che batte il Lorient con un sonoro 4-1 e conquista il terzo posto in classifica in Ligue 1, che vale la Champions League, in attesa della partita di domani del Monaco contro il Reims. Decidono la doppietta di Bruno Guimaraes e le reti di Aouar (che apre la sfida) e dell'ex Milan Lucas Paquetà. A nulla serve la rete di Moncorduit, che sigla il gol della bandiera per gli ospiti. Di seguito gli highlights del match.