Villarreal-Arsenal, Emery: "Gunners capitolo chiuso. Ne rimarrà soltanto una"

Unai Emery, allenatore dell'Arsenal ha parlato in conferenza stampa in vista della semifinale contro l'Arsenal, sua ex squadra: "È una pagina chiusa della mia carriera e sono solo grato di aver lavorato con loro. Mi porto dietro le cose buone che mi ha insegnato. Ora sono molto felice al Villarreal anche se ho un angolo di cuore per ogni squadra in cui sono stato. Ma ora il giallo è il mio colore e sono al 100% concentrato su questa esperienza. A Londra abbiamo lottato per la Champions e raggiunto una finale di Europa League. Il lavoro di Arteta richiede tempo, ci vuole pazienza. Presto torneranno al posto che gli spetta. In ogni caso, ne rimarrà soltanto uno".