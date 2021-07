"Vincerò la battaglia con Marca e TVE". Spuntano nuovi audio di Florentino Perez

vedi letture

Nuovo capitolo della saga degli audio di Florentino Perez, che quest'oggi vive un nuovo capitolo. El Confidencial, infatti, ha pubblicato altri frammenti delle telefonate del presidente madridista, questa volta tra il 2007 e il 2012, in cui attacca i media spagnoli, tra cui Marca e la televisione TVE. "Devo vincere la battaglia con Marca e con TVE", dice Florentino. "Ora dobbiamo prendere Marca. Con Marca e con la TVE è tutto finito".

Il presidente del Real Madrid si è poi scagliato contro il Gruppo PRISA, leader editoriale in Spagna, che possiede varie testate giornalistiche e radio: "Tutti contro PRISA, oggi lo possiamo fare. Dicevo ad Eduardo Inda (che all'epoca era direttore di AS, ndr): 'Parla bene dei calciatori del Madrid, che cavolo. Però non del presidente, perché nessuno mi può vedere".