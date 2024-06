Ufficiale Vitoria Guimaraes, Joao Mendes torna dal Porto B: il terzino rinnova fino al 2028

Ritorno importante per il Vitoria Guimaraes. Il giocatore in questione è Joao Mendes, terzino sinistro classe 2000 reduce da una stagione in prestito al Porto B. Un ritorno particolarmente significativo per l'esterno difensivo, che rinnova fino al 2028 con i bianconeri. Di seguito il comunicato ufficiale: "João Miguel Teixeira Mendes torna al Vitória Sport Clube. Con un contratto valido fino al 2028, il 24enne riprende un legame interrotto nel 2021. Nel suo primo periodo al Cidade Berço, João Mendes ha giocato 89 partite con il Re tra under 19, under 23 e Squadre di serie B.

All'inizio della sua carriera formativa, João Mendes ha giocato per Académico Amarante SC, AR Tuías e FC Penafiel. È andato a Guimarães nel 2018 per giocare con la squadra Under 19. Nelle due stagioni successive, è stato integrato nelle squadre Under 23 e nella squadra B. Nell'ultima stagione con i Conquistadores, il terzino sinistro è stato direttamente legato alla promozione della squadra B in Lega 3. Si è poi trasferito all'FC Porto, club che ha rappresentato nelle ultime tre stagioni e dal quale ha salutato dopo aver partecipato alle partite della squadra B e della Nazionale maggiore.

L'accordo formalizzato allo Stadio D. Afonso Henriques è valido fino al 2028, confermando così il ritorno di João Mendes, pronto a unirsi alla squadra vittoriana la prossima stagione".