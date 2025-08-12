Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroCalendariScommessePronostici
Ufficiale

Svincolato da oltre un mese, Witsel riparte dal Girona: accordo di un anno più opzione

Oggi alle 22:11Calcio estero
di Yvonne Alessandro

Salutato l'Atletico Madrid da svincolato dallo scorso 1 luglio, Axel Witsel riparte sempre dalla Spagna. Il centrocampista belga di 36 anni, adattabile anche a centrale di difesa, ha scelto di proseguire la sua carriera nella Liga e di firmare con il Girona un contratto annuale con possibilità di estenderlo per ulteriori 12 mesi in base agli obiettivi raggiunti.

Comunicato ufficiale
"Il Girona FC ha ingaggiato il centrocampista internazionale belga Axel Witsel, che arriva a parametro zero dopo aver concluso la sua esperienza all’Atlético Madrid. Il calciatore ha firmato un contratto di una stagione, con l’opzione per un’ulteriore annata in base agli obiettivi raggiunti.

Nato a Liegi (Belgio) il 12 gennaio 1989, Witsel è un giocatore con una lunga e affermata carriera nel calcio europeo e internazionale. Cresciuto nel settore giovanile dello Standard Liegi, ha debuttato in prima squadra a soli diciassette anni, vincendo due campionati belgi e una coppa nazionale prima di trasferirsi in Portogallo al Benfica. Successivamente ha giocato nello Zenit San Pietroburgo, dove si è affermato come uno dei migliori centrocampisti della Premier Liga russa, prima di approdare al Tianjin Quanjian in Cina e poi fare ritorno in Europa con il Borussia Dortmund.

Nel 2022 è passato all’Atlético Madrid, dove ha disputato due stagioni con continuità, offrendo esperienza e solidità sia a centrocampo sia in difesa. Con la Nazionale belga, Witsel ha collezionato 132 presenze, partecipando a tre Coppe del Mondo (2014, 2018 e 2022) e due Europei. Inoltre, tra Champions League ed Europa League, ha giocato 109 partite.

Witsel è un centrocampista difensivo versatile, con una grande capacità di lettura del gioco e abituato a ricoprire diversi ruoli sia a centrocampo che in difesa. Si distingue per la calma nel possesso palla, la precisione nei passaggi, la visione tattica e l’abilità nel mantenere l’equilibrio della squadra. La sua padronanza del gioco posizionale e l’esperienza ai massimi livelli ne fanno un rinforzo di grande valore per il Girona".

