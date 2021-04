Volata Ligue 1, 4 squadre in 3 punti. Domenica OL-Lille e il PSG può approfittarne

Campionato francese più avvincente che mai. Quattro squadre in corsa sia per il titolo che per tre posti in Champions League. Il Paris Saint-Germain, dominatore incontrastato degli ultimi anni, sta clamorosamente faticando e deve persino guardarsi alle spalle. Il Lille sogna un titolo a 10 anni di distanza dall'exploit con Rudi Garcia in panchina ed Eden Hazard in campo. Il Monaco dopo anni di magra è tornato alla carica grazie alla guida di Niko Kovac e i suoi giovani talenti, infine il Lione agevolato dall'assenza dalle coppe europee dopo 25 anni resta in scia, nonostante lo sbandamento dell'ultimo periodo. Questo il calendario delle contendenti a 5 giornate dalla fine:

LILLE punti 70

25 aprile, LIONE

2 maggio, Nizza

9 maggio, LENS

16 maggio, Saint-Etienne

23 maggio, ANGERS

PARIS SAINT-GERMAIN punti 69

24 aprile, METZ

2 maggio, Lens

9 maggio, RENNES

16 maggio, Reims

23 maggio, BREST

MONACO punti 68

25 aprile, ANGERS

2 maggio, Lione

9 maggio, REIMS

16 maggio, Rennes

23 maggio, LENS

LIONE punti 67

25 aprile, Lille

2 maggio, MONACO

9 maggio, Lorient

16 maggio, NIMES

23 maggio, Nizza