Volata Ligue 1, Lille-PSG e Monaco-OL, un punto in ballo per titolo e Champions

Campionato francese più avvincente che mai. La corsa al titolo sembra ristretta ormai a sole due squadre, mentre le altre due battaglieranno per l'ultimo posto in Champions League. Il Lille ha mancato di fatto un match point pareggiando in casa contro il Saint-Etienne, permettendo al Paris Saint-Germain di portarsi a un solo punto di distanza. In caso di arrivo a pari punti sarà decisiva la differenza reti, che vede il PSG di gran lunga in vantaggio (+55 a +40). La squadra di Christophe Galtier dovrà vincere contro l'Angers, dodicesimo e senza alcun obiettivo. Diverso il discorso degli uomini di Pochettino, impegnati a Brest contro un avversario che sta lottando per evitare i playout. Capitolo Champions: Monaco avanti di un punto sul Lione ma con un calendario più complicato: la squadra del Principato giocherà a Lens contro un avversario che ha la possibilità dopo 14 anni di qualificarsi a una competizione europea. Per l'OL c'è un Nizza nono e senza più altro da dire alla stagione.

Classifica

Lille 80

Paris Saint-Germain 79

Monaco 77

Lione 76

Calendario

Angers-Lille

Brest-PSG

Lens-Monaco

Lione-Nizza