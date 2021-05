Volata Premier League, 2 posti in Champions da assegnare. Alisson tiene vivo il Liverpool

Con l'incoronazione del Manchester City campione d'Inghilterra e le retrocessioni di Sheffield United, West Bromwich Albion e Fulham già dedretate, in Inghilterra non rimane che la corsa europea: Champions League, Europa League e Conference League. Due posti disponibili per il massimo torneo continentale, altrettanti per il seconda competizione europea e uno slot per la neonata coppa. Il Liverpool grazie al gol di Alisson è ancora in corsa e padrone del suo destino: Chelsea e Leicester ora rischiano grosso e si toglieranno punti nel prossimo scontro diretto. Everton, Arsenal e Leeds quasi spacciate nella corsa alla Conference League con i Toffees che hanno vinto a "Goodison Park" solo una volta nel 2021 e i gunners che rischiano di non giocare una competizione europea dopo 25 anni. Questo il calendario:

4. LEICESTER punti 66

18 maggio, CHELSEA

23 maggio, Tottenham

3. CHELSEA punti 64

18 maggio, Leicester

23 maggio, ASTON VILLA

5. LIVERPOOL punti 63

19 maggio, BURNLEY

23 maggio, Crystal Palace

6. TOTTENHAM punti 59

19 maggio, Aston Villa

23 maggio, LEICESTER

7. WEST HAM punti 59

19 maggio, WEST BROMWICH

23 maggio, Southampton

8. EVERTON punti 56

19 maggio, Wolverhampton

23 maggio, MANCHESTER CITY

9. ARSENAL punti 55

19 maggio, CRYSTAL PALACE

23 maggio, Brighton

10. LEEDS punti 53

18 maggio, SOUTHAMPTON

23 maggio, West Bromwich