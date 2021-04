Volata Premier League, Man City-Man United: ai citizens bastano 8 punti

Manchester City saldo al comando del campionato inglese e manca davvero poco agli uomini di Pep Guardiola per laurearsi campioni d'Inghilterra. Ancora un piccolo spiraglio per i cugini del Manchester United, che hanno una partita in meno. Citizens che devono ancora giocare 6 partite, contro le 7 dei red devils. Agli uomini di Guadiola basteranno 8 punti per chiudere ogni discorso. In caso di arrivo a pari punti sarà decisiva la differenza reti. Due squadre che saranno anche distratte dalle altre competizioni: la finale di Carbao Cup per il City, l'Europa League per lo United. Queste le partite che restano alle due contendenti (in MAIUSCOLO le partite in trasferta):

MANCHESTER CITY punti 77

1° maggio, CRYSTAL PALACE

8 maggio, Chelsea

12 maggio, NEWCASTLE

15 maggio, BRIGHTON

23 maggio, Everton

MANCHESTER UNITED punti 66

25 aprile, LEEDS

1° maggio, Liverpool

8 maggio, ASTON VILLA

11 maggio, Leicester

15 maggio, Fulham

23 maggio, WOLVERHAMPTON