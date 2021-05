Volata salvezza in Ligue 1, nove squadre ancora coinvolte. Digione già retrocesso

Lotta per non retrocedere ancora apertissima in Francia. A tre giornate dalla fine abbiamo solo un verdetto, la retrocessione del Digione in Ligue 2. Resta ancora una discesa diretta e un playout e chi sembrava quasi spacciato, come il Nantes, ha cominciato a correre: la squadra di Antoine Kombouaré con due vittorie consecutive ora si giocherebbe lo spareggio con la terza del torneo cadetto, ma spera ancora in una salvezza diretta. Davanti però le dirette concorrente non stanno ferme. Questo lo scenario attuale (in MAIUSCOLO le partite in trasferta).

REIMS punti 42

9 maggio, Monaco

16 maggio, PARIS SAINT-GERMAIN

23 maggio, Bordeaux

- - -

SAINT-ETIENNE punti 42

9 maggio, Marsiglia

16 maggio, LILLE

23 maggio, Digione

- - -

ANGERS punti 41

9 maggio, Digione

16 maggio, MARSIGLIA

23 maggio, Lille

- - -

BREST punti 40

9 maggio, NIZZA

16 maggio, MONTPELLIER

23 maggio, Paris Saint-Germain

- - -



BORDEAUX punti 39

8 maggio, NANTES

16 maggio, Lens

23 maggio, REIMS

- - -

STRASBURGO punti 38

9 maggio, Montpellier

16 maggio, NIZZA

23 maggio, Lorient

- - -

LORIENT punti 38

8 maggio, LIONE

16 maggio, Metz

23 maggio, STRASBURGO

- - -

NANTES punti 34

8 maggio, Bordeaux

16 maggio, DIGIONE

23 maggio, Montpellier

- - -

NIMES punti 32

9 maggio, METZ

16 maggio, Lione

23 maggio, RENNES