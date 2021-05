Volata salvezza in Ligue 1, sette squadre ancora coinvolte. Digione retrocesso unico verdetto

vedi letture

Lotta per non retrocedere ancora apertissima in Francia. A tre giornate dalla fine abbiamo solo un verdetto, la retrocessione del Digione in Ligue 2. Resta ancora una discesa diretta e un playout e chi sembrava quasi spacciato, come il Nantes, ha cominciato a correre: la squadra di Antoine Kombouaré con tre vittorie consecutive ora si giocherebbe lo spareggio con la terza del torneo cadetto, ma spera ancora in una salvezza diretta. E non è ancora spacciato il Nimes, penultimo, ma reduce da un importante successo a Metz. Questo lo scenario attuale (in MAIUSCOLO le partite in trasferta).

REIMS punti 42

9 maggio, Monaco

16 maggio, PARIS SAINT-GERMAIN

23 maggio, Bordeaux

- - -

BREST punti 40

16 maggio, MONTPELLIER

23 maggio, Paris Saint-Germain

- - -

BORDEAUX punti 39

16 maggio, Lens

23 maggio, REIMS

- - -

STRASBURGO punti 38

16 maggio, NIZZA

23 maggio, Lorient

- - -

LORIENT punti 38

16 maggio, Metz

23 maggio, STRASBURGO

- - -

NANTES punti 37

16 maggio, DIGIONE

23 maggio, Montpellier

- - -

NIMES punti 35

16 maggio, Lione

23 maggio, RENNES