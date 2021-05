Volata salvezza LaLiga, dieci squadre coinvolte a quattro giornate dalla fine

Lotta salvezza apertissima in Spagna, 10 squadre ancora coinvolte, nessuna ancora retrocessa e nessuna spacciata. Osasuna e Cadice sono a un passo dal certificare la permanenza, il Valencia dopo aver venduto i pezzi da novanta in estate sta barcollando e il cambio di panchina avvenuto in settimana, con l'avvento per l'ennesima volta del traghettatore Voro, è un segnale di paura. A quattro giornate dalla fine questo è lo scenario: ricordiamo che vanno in Segunda Division le ultime tre (in MAIUSCOLO le partite in trasferta).

OSASUNA punti 40

8 maggio, ATHLETIC

11 maggio, Cadice

16 maggio, ATLETICO MADRID

23 maggio, Real Sociedad

- - -

CADICE punti 40

8 maggio, Huesca

11 maggio, OSASUNA

16 maggio, Elche

23 maggio, LEVANTE

- - -

LEVANTE punti 38

8 maggio, ALAVES

11 maggio, Barcellona

16 maggio, GETAFE

23 maggio, Cadice

- - -

VALENCIA punti 36

9 maggio, Valladolid

12 maggio, SIVIGLIA

16 maggio, Eibar

23 maggio, HUESCA

- - -

GETAFE punti 34

9 maggio, Eibar

12 maggio, CELTA

16 maggio, Levante

23 maggio, GRANADA

- - -

ALAVES punti 31

8 maggio, Levante

11 maggio, ELCHE

16 maggio, Granada

23 maggio, SIVIGLIA

- - -

VALLADOLID punti 31

8 maggio, VALENCIA

11 maggio, Villarreal

16 maggio, REAL SOCIEDAD

23 maggio, Atlético Madrid

- - -

HUESCA punti 30

8 maggio, CADICE

11 maggio, Athletic

16 maggio, BETIS

23 maggio, Valencia

- - -



ELCHE punti 30

8 maggio, REAL SOCIEDAD

11 maggio, Alavés

16 maggio, CADICE

23 maggio, Athletic

- - -

EIBAR punti 26

8 maggio, GETAFE

11 maggio, Betis

16 maggio, VALENCIA

23 maggio, Barcellona