Werder Brema-Bayern Monaco 1-3, le pagelle: Sargent generoso, Muller il migliore

RISULTATO FINALE: WERDER BREMA-BAYERN MONACO 1-3

MARCATORI: 22' Goretzka, 35' Gnabry, 67' Lewandowski, 86' Fullkrug.

WERDER BREMA

Pavlenka 6 - Si oppone con qualità ai ripetuti tentativi degli attaccanti del Bayern. Non ha colpe sui gol subiti e ha anche i legni dalla sua parte.

Gross 5 - Buca completamente l’intervento sul calcio d’angolo che porta al gol di Lewandowski. Muller quando lo punta non gli lascia scampo.

Toprak 5 - Completamente in balia dei calciatori del Bayern, come tutta la difesa del resto. I tocchi ravvicinati e di prima intenzione degli avversari lo tengono in costante affanno.

Moisander 5 - Fa quel che può contro campioni sicuramente di un’altra categoria.

Selassie 5.5 - Nel primo tempo non garantisce la giusta copertura in difesa e non si rende praticamente mai pericoloso in avanti. Maggior intraprendenza ad inizio ripresa, ma non sposta gli equilibri di un match già indirizzato. Dal 63’ Agu 5.5 - Coman fa quel che vuole con lui. Si sveglia troppo tardi.

Eggestein 5 - La diga davanti ai centrali oggi ha più falle del solito. Prevedibile, ma non per questo più facile da gestire. Dal 63’ Bittencourt 5.5 - Entra poco prima del terzo gol avversario e fa poco per tentare quello che sarebbe stato un miracolo sportivo.

Mohwald 5.5 - Nei primi 10 minuti di gara ha più tempo e spazio di incidere di quanto ne trovi per il resto dell’incontro. Quando il Bayern alza il ritmo non trova più il modo di farsi vedere. Dal 76’ Veljkovic SV.

Augustinsson 5.5 - Qualche buona iniziativa nel primo tempo. Prova a scuotere i suoi anche quando il passivo aumenta, ma nella ripresa scompare totalmente. Dall’88’ Dinkci SV.

Schmid 5 - E’ anche colpa sua se Sargent finisce risucchiato tra i centrali del Bayern senza possibilità di riemergere e incidere. Tra le linee non si vede praticamente mai. Dal 64’ Fullkrug 6.5 - Ha il merito di crederci nell’unica occasione concessa dal Bayern e sigla il gol della bandiera.

Rashica 5 - Soltanto nel finale, su imbeccata di Sargent, trova il modo per superare un muro fin lì perfetto, ma non mostra la giusta freddezza davanti a Neuer. Più bravo di lui Fullkrug sulla respinta.

Sargent 6 - Mette una grande dose di generosità al servizio dei compagni. Si sbatte, ma viene servito poco e non riesce ad alleggerire la pressione come vorrebbe. Buono il guizzo nel finale che porta al gol della bandiera.

BAYERN MONACO

Neuer 6 - Fa quel che può in quella che è quasi l’unica occasione concessa al Werder, ma riesce solo a respingere il tiro di Rashida e Fullkrug gli nega la gioia del clean sheet.

Pavard 6 - Torna titolare e disputa una gara senza sbavature, portando a casa la sufficienza.

Boateng 6 - Mette i brividi ai compagni in occasione di un contatto dubbio con Sargent in piena area, ma l’arbitro lascia proseguire e tira un sospiro di sollievo. Dai suoi lanci nascono buone iniziative.

Hernandez 6.5 - Piedi buoni per facilitare il fraseggio già dalla propria trequarti. Non soffre le poche avanzate avversarie e dà qualità alla fase di impostazione.

Davies 7 - Una spina nel fianco per gli avversari. Funziona alla grande la catena di sinistra del Bayern e si è notato benissimo anche oggi. Dall’85’ Sarr SV.

Kimmich 7 - Dà sostanza al centrocampo e grande intensità alla manovra. Pedina imprescindibile per Flick. Dall’80’ Roca SV.

Goretzka 7 - Si fa trovare al posto giusto nel momento giusto per aprire le danze su assist di Muller. Di testa non perdona.

Gnabry 7 - Vuole convincere il suo allenatore a lasciargli più spazio possibile ed oggi gioca bene le sue carte. Il dinamismo sulla sinistra mette in costante difficoltà la difesa avversaria. Dal 81’ Sané SV.

Muller 7.5 - Sceglie in base ai momenti la zona dalla quale far partire suggerimenti sempre preziosi per i compagni. Sforna due assist toccando forse qualche pallone in meno del solito, ma è la qualità a far la differenza.

Coman 6.5 - Ha tecnica e personalità da vendere. Anche oggi sfoggia alcuni pezzi del repertorio da mani nei capelli. Dal 79’ Musiala SV.

Lewandowski 7 - E’ soltanto un caso che abbia segnato appena un gol. Prova a freddare Pavlenka da ogni posizione, ma i legni non sono dalla sua parte. Ne colpisce addirittura tre. Dal 79’ Choupo-Moting SV.